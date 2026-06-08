Spoleto in lutto è morta Maria Grazia Fanelli

Da perugiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spoleto piange la scomparsa di Maria Grazia Fanelli, riconosciuta per il suo impegno nella scuola e nella formazione delle giovani generazioni. La notizia è stata comunicata dal Comune, che ha espresso cordoglio per la perdita di una figura di valore umano e professionale. Fanelli si è dedicata per molti anni all’educazione, contribuendo allo sviluppo dei giovani. La sua morte ha suscitato reazioni di commozione tra la comunità locale.

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Spoleto in lutto per la scomparsa di Maria Grazia Fanelli, “figura di straordinario valore umano e professionale che ha dedicato la propria vita alla scuola, alla formazione e alla crescita delle giovani generazioni”, scrive il Comune in una nota di cordoglio. “Il ricordo del suo impegno, della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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