Spoleto in lutto è morta Maria Grazia Fanelli
Spoleto piange la scomparsa di Maria Grazia Fanelli, riconosciuta per il suo impegno nella scuola e nella formazione delle giovani generazioni. La notizia è stata comunicata dal Comune, che ha espresso cordoglio per la perdita di una figura di valore umano e professionale. Fanelli si è dedicata per molti anni all’educazione, contribuendo allo sviluppo dei giovani. La sua morte ha suscitato reazioni di commozione tra la comunità locale.
Spoleto in lutto per la scomparsa di Maria Grazia Fanelli, “figura di straordinario valore umano e professionale che ha dedicato la propria vita alla scuola, alla formazione e alla crescita delle giovani generazioni”, scrive il Comune in una nota di cordoglio. “Il ricordo del suo impegno, della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Città di Castello in lutto, è morta Anna Maria Giacalone RossiCittà di Castello piange la scomparsa di Anna Maria Giacalone Rossi, nota insegnante di inglese e dirigente scolastica.
Spoleto in lutto, è morto Michelangelo ZurlettiSpoleto piange la scomparsa di Michelangelo Zurletti, che è deceduto nella notte all’età di 89 anni.