Spoleto in lutto è morta Maria Grazia Fanelli

Notizia in breve

Spoleto piange la scomparsa di Maria Grazia Fanelli, riconosciuta per il suo impegno nella scuola e nella formazione delle giovani generazioni. La notizia è stata comunicata dal Comune, che ha espresso cordoglio per la perdita di una figura di valore umano e professionale. Fanelli si è dedicata per molti anni all’educazione, contribuendo allo sviluppo dei giovani. La sua morte ha suscitato reazioni di commozione tra la comunità locale.