Spoleto in lutto è morto Michelangelo Zurletti

Spoleto piange la scomparsa di Michelangelo Zurletti, che è deceduto nella notte all’età di 89 anni. La notizia è stata comunicata dal Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto, che ha annunciato ufficialmente la perdita del proprio membro. Zurletti era conosciuto nel settore teatrale e musicale locale.

Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto annuncia la morte di Michelangelo Zurletti, venuto a mancare la scorsa notte all’età di 89 anni. Le esequie si terranno martedì 31 marzo alle 15 alla Chiesa di Santa Maria Assunta a Bonate Sopra (BG). “Oggi è un giorno triste per il Teatro Lirico Sperimentale che perde una sua storica figura di riferimento, che ne ha segnato l’identità per oltre 40 anni. Michelangelo è stato un uomo retto, colto, elegante e appassionato. E con le sue idee ha dato forma alla nostra istituzione. Personalmente perdo anche un collega e un amico, con cui ho avuto l’onore per lungo tempo di condividere idee, iniziative, progetti”, scrive Enrico Girardi, direttore artistico dello Sperimentale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Spoleto in lutto, è morto Michelangelo Zurletti Articoli correlati Spoleto in lutto, è morto Bernardino TrinoliSpoleto in lutto per la morte di Bernardino Trinoli, storico imprenditore spoletino e fondatore, insieme a Carlo Liberti, dell’azienda Inox Spoleto. Leggi anche: Politica irpina in lutto, si è spento Michelangelo Ciarcia