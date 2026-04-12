Città di Castello in lutto è morta Anna Maria Giacalone Rossi

Città di Castello piange la scomparsa di Anna Maria Giacalone Rossi, nota insegnante di inglese e dirigente scolastica. La sua morte è stata comunicata dal Comune, che ricorda la sua lunga carriera nel settore dell’istruzione. Figura molto conosciuta sia a Città di Castello che a Norcia, Giacalone Rossi aveva dedicato molti anni alla scuola e alla formazione dei giovani. La città si prepara a ricordarla con un momento di raccoglimento.

Città di Castello in lutto. Il Comune dà notizia della scomparsa di Anna Maria Giacalone Rossi, già docente di inglese e dirigente scolastica, figura molto conosciuta nel mondo della scuola umbra e in particolare a Città di Castello e Norcia. I funerali si svolgeranno martedì 14 aprile alle ore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Città di Castello in lutto, è morta Pina PetricciCittà di Castello in lutto per la morte di Pina Petricci, 67 anni, ex bancaria, figura di riferimento del panorama musicale e culturale cittadino. Città di Castello in lutto, è morto Enzo GiuntiniCittà di Castello in lutto per la morte a 97 anni di Enzo Giuntini, noto imprenditore e fondatore dell'azienda di mangimi, nata nel 1956 in...