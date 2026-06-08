Spoglio finito | Michele Sodano con il 72,31% è il nuovo sindaco di Agrigento Alonge si è fermato al 27,69%

Lo spoglio delle elezioni comunali di Agrigento si è concluso con Michele Sodano che ha ottenuto il 72,31% dei voti, pari a circa 14.000 preferenze. L’altro candidato ha raggiunto il 27,69%. I risultati ufficiali sono stati comunicati dall’Ufficio Elettorale di Palazzo dei Giganti. Nessun altro candidato ha superato la soglia del 30%. La proclamazione ufficiale del nuovo sindaco avverrà nelle prossime ore.

Il dato definitivo dell'ufficio Elettorale di Palazzo dei Giganti, a scrutinio concluso, è il seguente: Michele Sodano ha ottenuto 14.908 preferenze, pari al 72,31%. Ed è il nuovo sindaco di Agrigento. Il candidato di parte del Centrodestra, sconfitto e anche pesantemente, Dino Alonge si è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dino Alonge, Luigi Gentile e Michele Sodano accomunati dalla stessa scuola: l'Anna Frank ha accolto 3 candidati sindacoTre candidati sindaco si sono recati a votare presso la scuola Anna Frank al Quadrivio Spinasanta, che prima delle 10 ha registrato una forte...

Michele Sodano neo sindaco di Agrigento, il deputato Di Mauro (Mpa): “Vedremo quello che saprà fare”Durante lo spoglio elettorale, ancora in corso, il deputato all'Ars ed ex assessore regionale ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni comunali.

Si parla di: Fondazione Agrigento 2025 e il Consiglio comunale al palo: sarà compito della nuova Assise sciogliere l'ente.

Chi è Michele Sodano, nuovo sindaco di Agrigento: 36 anni, ex deputato grillino, partecipò a X Factor. Ha rilanciato il centrosinistra con Ismaele La VarderaLa Vardera rilancia il centrosinistra nella città dei Templi e vince per la prima volta la sfida delle urne in un capoluogo di provincia ... corriere.it

Elezioni Agrigento, la diretta dello spoglio: Sodano (Csx) avanti, rischia la vittoria al primo turnoNel capoluogo il candidato di Ismaele La Vardera, sostenuto da tutto il campo largo, balla sul 40 per cento, percentuale necessaria per vincere senza ballottaggio ... lasicilia.it