Michele Sodano neo sindaco di Agrigento il deputato Di Mauro Mpa | Vedremo quello che saprà fare

Durante lo spoglio elettorale, ancora in corso, il deputato all'Ars ed ex assessore regionale ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni comunali. Nel frattempo, Michele Sodano è stato ufficialmente eletto nuovo sindaco di Agrigento. Il deputato ha affermato che si valuteranno le capacità del nuovo sindaco nel tempo.

A spoglio elettorale ancora in corso, il deputato all’Ars ed ex assessore regionale, Roberto Di Mauro ammette la sconfitta elettorale.“Era una campagna elettorale per il secondo turno, nettamente in salita, una battaglia che la primo turno non è andata bene per ragioni diverse, ci restava solo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Michele Sodano eletto nuovo sindaco di Agrigento. 8 giugno 2026

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