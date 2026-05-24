Dino Alonge Luigi Gentile e Michele Sodano accomunati dalla stessa scuola | l' Anna Frank ha accolto 3 candidati sindaco

Tre candidati sindaco si sono recati a votare presso la scuola Anna Frank al Quadrivio Spinasanta, che prima delle 10 ha registrato una forte affluenza di elettori.

Dino Alonge, Luigi Gentile e Michele Sodano hanno in comune la scuola dove andare a votare: l'Anna Frank al Quadrivio Spinasanta, che già prima delle 10 del mattino ha fatto registrare una notevole affluenza di elettori nonostante le battute iniziali di questa “due giorni” di voto. Tanti gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Larrivo in moto di Dino Alonge al seggio: il candidato sindaco vota alla scuola Anna Frank

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Arrivo in moto all'Anna Frank: Dino Alonge è il primo candidato sindaco che ha votatoDino Alonge, candidato sindaco sostenuto da diversi schieramenti, è stato il primo tra i quattro candidati a votare.

Ha votato anche Luigi Gentile: il candidato sindaco arriva all'Anna Frank a mezzogiorno in puntoIl candidato sindaco è arrivato alla scuola Anna Frank alle 12:00 e si è messo in fila per votare.

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