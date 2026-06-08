Spiaggia delle Monache concessione all' imprenditore casertano Romeo Interrogazione parlamentare di Europa Verde

Da casertanews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un imprenditore di Cesa ha ottenuto la concessione della Spiaggia delle Monache a Posillipo. La decisione è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare avanzata da Europa Verde. La concessione, assegnata senza ulteriori dettagli pubblici, ha suscitato reazioni politiche e pubbliche. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i criteri di assegnazione o eventuali contestazioni. La situazione resta al centro di discussioni pubbliche e politiche sulla trasparenza delle procedure di affidamento.

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L’imprenditore di Cesa Alfredo Romeo si aggiudica la concessione sulla Spiaggia delle Monache a Posillipo ed è polemica. E’ notizia di pochi minuti fa quella dell’aggiudicazione della concessione sulla Spiaggia delle Monache da parte della Romeo Alberghi S.r.l., società facente capo ad Alfredo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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