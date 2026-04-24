Hope interrogazione parlamentare di Filiberto Zaratti | E' stata verificata la conformità delle apparecchiature diagnostiche?
L'onorevole Filiberto Zaratti ha presentato un'interrogazione parlamentare riguardante gli eventi Hope, che si sono svolti nello stadio Tardini e nei comuni di Felino, Colorno e PonteTaro, tutti nel Parmense. La richiesta si concentra sulla verifica della conformità delle apparecchiature diagnostiche utilizzate durante tali eventi. La questione è stata sollevata in Parlamento, senza ulteriori dettagli sui risultati delle verifiche o sulle eventuali conseguenze.
L'onorevole Filiberto Zaratti di Avs ha presentato un'interrogazione parlamentare relativa agli eventi Hope, che si sono svolti anche nel Parmense, allo stadio Tardini e nei comuni di Felino, Colorno e PonteTaro. "Con l’interrogazione a risposta scritta n. 4-07643, presentata martedì 21 aprile.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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