Hope interrogazione parlamentare di Filiberto Zaratti | E' stata verificata la conformità delle apparecchiature diagnostiche?

L'onorevole Filiberto Zaratti ha presentato un'interrogazione parlamentare riguardante gli eventi Hope, che si sono svolti nello stadio Tardini e nei comuni di Felino, Colorno e PonteTaro, tutti nel Parmense. La richiesta si concentra sulla verifica della conformità delle apparecchiature diagnostiche utilizzate durante tali eventi. La questione è stata sollevata in Parlamento, senza ulteriori dettagli sui risultati delle verifiche o sulle eventuali conseguenze.