Spaventoso incidente uomo si ribalta con il quad | soccorso con l' elicottero

Lunedì 8 giugno, alle 17.50, un uomo di 70 anni si è ribaltato con un quad in località Vedet, nel comune di Vezza d'Oglio, in alta Valcamonica. L'incidente ha richiesto l'intervento dell'elicottero per il soccorso. Le condizioni dell'uomo non sono state specificate.

Era circa le 17.50 di lunedì 8 giugno, quando un uomo di 70 anni si è ribaltato con il proprio quad in località Vedet, nel comune di Vezza d'Oglio, in alta Valcamonica. L'uomo ha riportato diversi traumi ma è rimasto cosciente per tutta la durata delle operazioni di soccorso; un elemento che fa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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