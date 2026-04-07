Si ribalta con il suo furgone a Tavernola soccorso con l’elicottero

Martedì mattina, un incidente si è verificato a Tavernola quando un furgone si è ribaltato lungo la strada mentre il conducente stava raggiungendo il cantiere edile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno attivato l'elisoccorso per il trasporto del conducente in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

L’INCIDENTE. Stava raggiungendo la sua impresa edile quando si è ribaltato con il suo furgoncino martedì mattina 7 aprile. Un uomo di 67 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso. Ribaltamento a Tavernola e un ferito trasferito in codice rosso all’ospedale con l’elisoccorso. Incidente nella mattina di martedì 7 aprile: un 67enne si è ribaltato con il suo furgoncino mentre stava raggiungendo la sua impresa edile. E’ successo poco dopo le 7 in località Foppe. L’uomo era cosciente e sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Lovere con i carabinieri di Lovere, la Croce Blu e l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale con contusioni e traumi multipli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Furgone si ribalta e finisce fuori strada, conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanzaTragedia sfiorata ad Allumiere, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un ferito dalle lamiere di un furgone.

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Anna Lena Balducchi. . SETTIMANA SANTA -17 CORALE SANTA CECILIA di Tavernola Bergamasca DOMENICA DI PASQUA Inizio della Santa Messa con il brano CRISTO RISUSCITI " I 130 anni della Corale Santa Cecilia di Tavernola - facebook.com facebook