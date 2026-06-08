Spari nella notte a Cervinara | paura e indagini a tappeto

Notizia in breve

Due episodi di spari avvenuti nella notte a Cervinara hanno causato paura tra i residenti. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui possibili responsabili o sui motivi degli spari. La zona è stata oggetto di controlli intensificati mentre si cerca di fare luce sulla vicenda. La polizia sta lavorando per raccogliere eventuali testimonianze e prove sul luogo.