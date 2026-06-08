Spari nella notte a Cervinara | paura e indagini a tappeto
Due episodi di spari avvenuti nella notte a Cervinara hanno causato paura tra i residenti. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui possibili responsabili o sui motivi degli spari. La zona è stata oggetto di controlli intensificati mentre si cerca di fare luce sulla vicenda. La polizia sta lavorando per raccogliere eventuali testimonianze e prove sul luogo.
Avellino, 8 giugno 2026 - Una notte movimentata a Cervinara, nel cuore della Valle Caudina. Due episodi distinti, entrambi riconducibili a spari, pongono nuovi interrogativi sulla sicurezza pubblica nell’area. Le indagini sono tuttora in corso.I fatti della notte a CervinaraI fatti si sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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