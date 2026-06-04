Sparatoria nella notte a Catania | indagini in corso dopo gli spari a San Cristoforo
Una sparatoria si è verificata nella notte a Catania, in via Belfiore, a San Cristoforo. La polizia è intervenuta alle prime luci dell’alba per i rilievi e le indagini. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o arresti. La zona è stata messa sotto controllo e si stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le autorità proseguono le verifiche sulle cause dell’episodio di violenza.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della polizia in via Belfiore alle prime ore del mattino. Ancora un episodio di tensione nella notte catanese. Intorno alle 3:30, le pattuglie delle volanti della Questura di Catania sono intervenute in via Belfiore, nel quartiere San Cristoforo, dopo diverse segnalazioni di colpi d’arma da fuoco esplosi in strada. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ritrovato un solo bossolo, nessun ferito. Durante i controlli è stato rinvenuto un unico bossolo sull’asfalto, elemento al momento centrale per le indagini in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Sparatoria a Catania: colpo di arma da fuoco in via del Passero
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