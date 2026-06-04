Sparatoria nella notte a Catania | indagini in corso dopo gli spari a San Cristoforo

Notizia in breve

Una sparatoria si è verificata nella notte a Catania, in via Belfiore, a San Cristoforo. La polizia è intervenuta alle prime luci dell’alba per i rilievi e le indagini. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o arresti. La zona è stata messa sotto controllo e si stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le autorità proseguono le verifiche sulle cause dell’episodio di violenza.