Il tecnico ha convinto l’attaccante a cambiare squadra. L’accordo tra le parti dovrebbe essere definito entro sette giorni. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore da una squadra a un’altra. Nessun dettaglio sui termini economici o sulla formula del trasferimento è stato comunicato finora. La notizia riguarda principalmente le intenzioni delle parti di concludere l’affare nel breve termine.

per evitare inserimenti. Luciano Spalletti è estremamente fiducioso e spinge per sbloccare l’affare Alexander Sorloth entro la fine della settimana. Il tecnico ha ricevuto precise garanzie sulle tempistiche e vuole muoversi d’anticipo per scongiurare definitivamente il rischio che il norvegese brilli ai Mondiali, innescando una pericolosa asta internazionale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La determinazione del centravanti dell’ Atletico Madrid è altrettanto forte: negli ultimi giorni ha risposto con un cortese “no, grazie” a qualsiasi altro sondaggio perché aspetta solo la Juventus e auspica che l’operazione venga definita in tutte le sue forme prima del fine settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti ha convinto Sorloth: il tecnico si aspetta che l’affare sia chiuso entro una settimana

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