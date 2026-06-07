La Juventus è andata a Oslo e ha portato a casa il sì di Sorloth | ora tocca convincere l’Atletico Madrid che aspetta la Premier League

Da stilejuventus.com 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha ottenuto il via libera da Sorloth per il trasferimento, dopo averlo convinto ad accettare la proposta. Adesso, la squadra si concentra sul convincere l’Atletico Madrid, che attende una decisione da parte di un club della Premier League. La trattativa sembra in fase avanzata, con il giocatore già orientato a cambiare maglia. La difficoltà principale rimane quella di ottenere l’accordo tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di finalizzare il trasferimento.

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La parte più difficile, di solito, è convincere il giocatore. La Juventus quella parte l’ha già fatta. Secondo quanto riporta gazzetta.it, la dirigenza bianconera si è recata a Oslo nelle scorse settimane e ne è tornata con un risultato concreto: Alexander Sorloth ha dato il suo via libera al trasferimento in Italia. Un accordo di base raggiunto con il centravanti norvegese dell’ Atletico Madrid, che rappresenta un passo significativo ma non ancora sufficiente per chiudere l’operazione. Perché il problema adesso non è il giocatore: è il club che lo possiede. I Colchoneros non hanno fretta, aspettano l’asta. L’ Atletico Madrid ha una strategia precisa e non intende derogarvi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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