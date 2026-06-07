La parte più difficile, di solito, è convincere il giocatore. La Juventus quella parte l’ha già fatta. Secondo quanto riporta gazzetta.it, la dirigenza bianconera si è recata a Oslo nelle scorse settimane e ne è tornata con un risultato concreto: Alexander Sorloth ha dato il suo via libera al trasferimento in Italia. Un accordo di base raggiunto con il centravanti norvegese dell’ Atletico Madrid, che rappresenta un passo significativo ma non ancora sufficiente per chiudere l’operazione. Perché il problema adesso non è il giocatore: è il club che lo possiede. I Colchoneros non hanno fretta, aspettano l’asta. L’ Atletico Madrid ha una strategia precisa e non intende derogarvi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus è andata a Oslo e ha portato a casa il sì di Sorloth: ora tocca convincere l’Atletico Madrid, che aspetta la Premier League

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