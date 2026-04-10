Durante un'intervista rilasciata a Tribuna Juve, Calzaretta ha commentato il rinnovo di Luciano Spalletti, affermando di averlo previsto e di ritenere che si tratti di una decisione molto positiva. Ha dichiarato di essere convinto di questa scelta, senza fornire ulteriori dettagli o analisi. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla decisione di confermare l'allenatore.

di Paolo Rossi Rinnovo Spalletti, intervenuto ai microfoni di Tribuna Juve Calzaretta ha parlato del rinnovo di Luciano Spalletti. Ecco cosa ha detto. Durante il suo intervento a Tribuna Juve, insieme a Paolo Rossi, Nicola Calzaretta ha detto la sua sul rinnovo di Spalletti. Le parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE – « Me l’aspettavo, lo speravo. Credo che la scelta sia molto, molto buona sotto tutti i punti di vista e mi piace anche il fatto che la conferma avvenga nel momento in cui ancora non abbiamo la certezza della partecipazione alla Champions del prossimo anno e credo che sia una di quelle mosse che fanno un po’ bene a tutti quanti, perché significa almeno questo ci fa sperare, appunto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, Calzaretta ammette: «Me lo aspettavo. Credo che sia una scelta molto buona. Sono convinto di una cosa» – VIDEO

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