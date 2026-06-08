Spagna Papa Leone XIV arriva al Parlamento | l' ovazione della folla

Il Papa Leone XIV è arrivato alla sede del Parlamento spagnolo in Plaza de Las Cortes, a Madrid. La folla presente ha accolto l’arrivo con un’ovazione e ha gridato “Viva il Papa!”.

Papa Leone XIV è arrivato alla sede del Parlamento spagnolo, in Plaza de Las Cortes, a Madrid. Ad accoglierlo una folla che acclamava: “Viva il Papa!”. Leone ha parlato davanti ai deputati spagnoli. È la terza volta in 15 anni che un Pontefice tiene un discorso davanti a un’assemblea legislativa. Prima di oggi, è successo con Papa Francesco durante una sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti nel 2015, e nel 2011 con Papa Benedetto XVI davanti al Bundestag tedesco, il parlamento del suo Paese natale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Papa Leone XIV arriva nel Principato di Monaco

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