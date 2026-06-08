spagna il discorso di leone xiv sfida le leggi del governo

Notizia in breve

Il discorso di Leone XIV ha suscitato critiche alle leggi spagnole sulla libertà religiosa, portando a un dibattito pubblico. Le norme attuali sono state messe in discussione, con richieste di revisione per garantire maggiore tutela alle pratiche religiose. Non sono state ancora annunciate modifiche concrete, ma l’attenzione è rivolta a possibili cambiamenti legislativi che potrebbero modificare l’attuale quadro normativo. La discussione riguarda in particolare alcune restrizioni sulle attività religiose pubbliche e private.