Durante la visita ad Acerra, il Papa ha invitato la comunità a superare la cultura della prepotenza. Ha affrontato il problema ambientale e sociale del territorio, chiedendo di cambiare atteggiamenti e pratiche. Il discorso si è concentrato sulla necessità di una svolta per migliorare le condizioni locali, senza entrare nei dettagli specifici delle questioni affrontate. La visita ha visto il Pontefice parlare direttamente alla popolazione, sottolineando l'importanza di un cambiamento positivo.

Durante la visita del Papa ad Acerra, il Pontefice si è rivolto alla comunità locale affrontando direttamente il dramma ambientale e sociale del territorio. Nel suo discorso, pronunciato all'interno della Cattedrale, Papa Leone XIV ha voluto esprimere vicinanza alle famiglie colpite e stimolare una reazione collettiva basata sulla responsabilità e sul rifiuto dell'illegalità. Le parole di Papa Leone XIV «Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in Campania pochi giorni dopo la mia visita al Santuario di Pompei e alla città di Napoli. Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di “Terra dei fuochi”, ma non gli fu possibile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone XIV ad Acerra, il discorso integrale: «Scardinate la cultura della prepotenza»

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