Leone XIV la papamobile in pole position | Alonso possibile autista del Pontefice in Spagna

Durante un viaggio in Spagna, si è ipotizzato che il pilota di Formula 1 Fernando Alonso possa essere l’autista della papamobile del pontefice. La proposta, al momento solo una suggestione, ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media, che considerano questa possibilità un’idea originale e curiosa. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’argomento ha già fatto parlare di sé sui social e nelle conversazioni più informali.

E chi se lo immaginava? Anche se si tratta (almeno per il momento) di una semplice suggestione, l’idea che il pilota di Formula 1 Fernando Alonso possa essere l’autista della papamobile durante il viaggio di Leone XIV in Spagna non può non suscitare entusiasmo. È una suggestione che, a ogni modo, deriva da una fonte particolarmente autorevole. Si tratta del quotidiano Marca, che alimenta l’ipotesi in vista della visita iberica del Pontefice, dal 6 al 12 giugno 2026. Al momento, comunque, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Curioso, però, il precedente mancato, quando nel 2011 il pilota spagnolo era stato proposto come autista di Papa Benedetto XIV per la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù, sempre in Spagna. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV, la papamobile in pole position: Alonso possibile autista del Pontefice in Spagna Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, in papamobile saluta la follaProsegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, primo Pontefice a visitarlo dai tempi di papa Paolo III nel 1538. LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti... Temi più discussi: Alonso alla guida della papamobile? Nel 2011 il Vaticano disse no, ma adesso...; Il giro in papamobile di Leone XIV in piazza San Pietro dopo la Messa di Pasqua; Papa Leone XIV: Preghiamo per vittime innocenti delle guerre, Dio conceda pace; Leone XIV: accompagniamo il tempo della diplomazia con la preghiera. Leone XIV, la papamobile in pole position: Alonso possibile autista del Pontefice in SpagnaSuggestione irresistibile per il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna: Fernando Alonso possibile autista della papamobile ... panorama.it Davvero Fernando Alonso guiderà la Papamobile per Papa Leone XIV?Secondo indiscrezioni, il pilota spagnolo potrebbe guidare la Papamobile durante la visita papale in Spagna prevista per giugno. auto.everyeye.it Prima udienza del Presidente francese #Macron da #Papa Leone XIV. Al centro del dialogo in Vaticano, durato più di un'ora, c'è stata soprattutto la crisi mediorientale e i vari fronti di guerra aperti, con l'auspicio di Santa Sede e Francia "che si possa ristabilire l - facebook.com facebook Questa mattina il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in Udienza, presso il Palazzo Apostolico, il Presidente della Repubblica Francese, S.E. il Sig. Emmanuel Macron. x.com