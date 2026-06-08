SpaceX al Nasdaq | debutto da 1,77 miliardi verso il trilionismo

Notizia in breve

SpaceX ha debuttato al Nasdaq con una raccolta di 1,77 miliardi di dollari, portando la valutazione verso il trilione di dollari. Restano ancora alcune domande sui modi in cui i piccoli risparmiatori possono partecipare al mercato secondario delle azioni e sul motivo per cui il fondatore manterrà l’85% del potere di voto, nonostante la quotazione pubblica. La società ha completato l’offerta pubblica iniziale, aprendo la strada a ulteriori investimenti e a una maggiore visibilità sul mercato.