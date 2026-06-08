SpaceX al Nasdaq | debutto da 1,77 miliardi verso il trilionismo

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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SpaceX ha debuttato al Nasdaq con una raccolta di 1,77 miliardi di dollari, portando la valutazione verso il trilione di dollari. Restano ancora alcune domande sui modi in cui i piccoli risparmiatori possono partecipare al mercato secondario delle azioni e sul motivo per cui il fondatore manterrà l’85% del potere di voto, nonostante la quotazione pubblica. La società ha completato l’offerta pubblica iniziale, aprendo la strada a ulteriori investimenti e a una maggiore visibilità sul mercato.

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Come possono i piccoli risparmiatori accedere al mercato secondario di SPCX?. Perché Musk manterrà l'85% del potere di voto nonostante la quotazione?. Quali rischi derivano dall'integrazione tra SpaceX e le aziende in perdita?. Come influirà il coinvolgimento politico di Musk sui contratti con la NASA?.? In Breve Prezzo iniziale fissato a 135 dollari per azione con quotazione sul Nasdaq il 12 giugno.. Starlink genera utili annui di 4,6 miliardi di dollari con 10.000 satelliti in orbita.. Musk manterrà l'85% del potere di voto tramite azioni speciali con peso decuplicato.. xAI consuma circa 4 miliardi di dollari annui per data center e ingegneri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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