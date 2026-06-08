SpaceX al Nasdaq | debutto da 1,77 miliardi verso il trilionismo
SpaceX ha debuttato al Nasdaq con una raccolta di 1,77 miliardi di dollari, portando la valutazione verso il trilione di dollari. Restano ancora alcune domande sui modi in cui i piccoli risparmiatori possono partecipare al mercato secondario delle azioni e sul motivo per cui il fondatore manterrà l’85% del potere di voto, nonostante la quotazione pubblica. La società ha completato l’offerta pubblica iniziale, aprendo la strada a ulteriori investimenti e a una maggiore visibilità sul mercato.
Come possono i piccoli risparmiatori accedere al mercato secondario di SPCX?. Perché Musk manterrà l'85% del potere di voto nonostante la quotazione?. Quali rischi derivano dall'integrazione tra SpaceX e le aziende in perdita?. Come influirà il coinvolgimento politico di Musk sui contratti con la NASA?.? In Breve Prezzo iniziale fissato a 135 dollari per azione con quotazione sul Nasdaq il 12 giugno.. Starlink genera utili annui di 4,6 miliardi di dollari con 10.000 satelliti in orbita.. Musk manterrà l'85% del potere di voto tramite azioni speciali con peso decuplicato.. xAI consuma circa 4 miliardi di dollari annui per data center e ingegneri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SpaceX verso Wall Street: 1.750 miliardi di dollari per una promessa ancora in volo
Notizie e thread social correlati
SpaceX punta al Nasdaq: l’IPO di Musk potrebbe valere 80 miliardiSpaceX si prepara a quotarsi al Nasdaq attraverso un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) che potrebbe valutare l'azienda intorno agli 80 miliardi di...
Newcleo verso il Nasdaq: matricola da 2,4 miliardiLa startup italiana nel settore nucleare, fondata da un fisico, si prepara a quotarsi al Nasdaq con una valutazione di 2,4 miliardi di dollari.
Temi più discussi: SpaceX pronta al debutto sul Nasdaq: Ipo da 75 mld, record mondiale; SpaceX taglia target IPO ad almeno 1.800 miliardi di dollari; SpaceX, il mercato scommette già sul suo debutto: ecco come investire nello spazio; Investire in SpaceX tramite questo fondo riduce il rischio della proprietà diretta.
SpaceX, Ipo da record: valutazione pari a $ 1.770 mld • Space X, società di Elon Musk, cambia le regole del gioco dell’Ipo globale e fissa a 135 dollari il prezzo per azione, puntando a una raccolta fino a 86,2 miliardi di dollari. Il debutto al Nasdaq … x.com
Con richieste che superano i 150 miliardi di dollari a fronte di un obiettivo di 75 miliardi, il colosso aerospaziale di Elon Musk si prepara al debutto sul Nasdaq puntando a una valutazione da record di 1,78 trilioni di dollari. Ulteriori dettagli nel primo com facebook
Mi chiedo se il crollo di oggi fosse una preparazione per il debutto in borsa di SpaceX. La prossima settimana. reddit
SpaceX verso il Nasdaq: l’IPO record che riscrive le regole di Wall StreetDopo il deposito del prospetto S-1, il gruppo di Elon Musk punta a una valutazione fino a 2.000 miliardi di dollari con esordio atteso il 12 giugno ... quifinanza.it
SpaceX pronta al debutto sul Nasdaq: Ipo da 75 mld, record mondialeMilano, 6 giu. (askanews) – SpaceX si prepara a debuttare al Nasdaq il 12 ... msn.com