Newcleo verso il Nasdaq | matricola da 2,4 miliardi

Notizia in breve

La startup italiana nel settore nucleare, fondata da un fisico, si prepara a quotarsi al Nasdaq con una valutazione di 2,4 miliardi di dollari. La società, attiva nel campo del nuovo nucleare, ha annunciato il suo ingresso in Borsa, puntando sul collegamento tra tecnologia atomica e intelligenza artificiale. La quotazione è prevista nel corso delle prossime settimane.