Newcleo verso il Nasdaq | matricola da 2,4 miliardi
La startup italiana nel settore nucleare, fondata da un fisico, si prepara a quotarsi al Nasdaq con una valutazione di 2,4 miliardi di dollari. La società, attiva nel campo del nuovo nucleare, ha annunciato il suo ingresso in Borsa, puntando sul collegamento tra tecnologia atomica e intelligenza artificiale. La quotazione è prevista nel corso delle prossime settimane.
Dal Cern di Ginevra al Nasdaq. Stefano Buono, fisico e fondatore della start-up Newcleo, porta in Borsa la promessa italiana del nuovo nucleare, cavalcando il mega trend atomico legato all'Ai. Un salto dimensionale che permetterà al gruppo, che ha raccolto più di 780 milioni di dollari dalla sua fondazione nel 2021, di avere a disposizione ulteriore capitale per lo sviluppo del business di quarta generazione in Usa, ma anche in Europa. Forte di una compagine azionaria di grandi soci - Cementir Holding (che fa capo a Francesco Gaetano Caltagirone), il gruppo Danieli, Kairos, Indaco Ventures, Azimut Investments, il fondo di previdenza del Cern... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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