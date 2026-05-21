SpaceX punta al Nasdaq | l’IPO di Musk potrebbe valere 80 miliardi

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SpaceX si prepara a quotarsi al Nasdaq attraverso un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) che potrebbe valutare l'azienda intorno agli 80 miliardi di dollari. La società ha registrato perdite operative per circa 4 miliardi di dollari, sollevando interrogativi su come intenda coprire questa differenza. Inoltre, si discute di chi possa realmente competere con la quota di voto detenuta da Musk, che rappresenta circa l'85% delle azioni con diritto di voto. La decisione di andare in borsa apre nuove dinamiche per la società e i suoi investitori.

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? Domande chiave Come farà SpaceX a coprire i 4 miliardi di perdite operative?. Chi potrà davvero sfidare il controllo dell'85% dei voti di Musk?. Perché l'integrazione tra Starlink e l'IA di Grok è così strategica?. Quanto influirà il successo di Cerebras sulla valutazione dell'IPO?.? In Breve Musk detiene l'85% dei voti tramite 5,57 miliardi di titoli di classe B.. Ricavi 2025 a 18,67 miliardi con perdita operativa di 4,94 miliardi di dollari.. Starlink ha generato 11,4 miliardi di dollari nel corso dell'intero anno 2025.. Divisione IA con chatbot Grok ha incassato 3,2 miliardi di dollari nel 2025..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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