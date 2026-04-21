Ragusa Fiat 500 si schianta contro le Poste | vetrata distrutta

A Ragusa, una Fiat 500 ha perso il controllo durante una manovra e si è schiantata contro un ufficio postale in via delle Madonie, rompendo la vetrata dell’edificio. Il conducente non ha riportato ferite e non sono stati segnalati altri coinvolti. La polizia ha fatto i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. La zona è stata interessata dalle operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni.

Un conducente di una Fiat 500 ha perso la tenuta del veicolo durante una manovra senza precedenti complicazioni fisiche, finendo per travolgere la vetrata di un ufficio postale situato in via delle Madonie a Ragusa. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di lunedì, si è risolto senza che nessuno subisse danni alla propria incolumità, grazie anche al fatto che il personale della struttura non si trovava all’interno dell’edificio al momento dell’impatto. La dinamica del sinistro e l’intervento dei soccorsi. L’episodio si è verificato quando l’automobilista, impegnato in una normale operazione di guida, non è riuscito a mantenere la traiettoria corretta, proiettando la vettura contro la facciata dell’ufficio postale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa, Fiat 500 si schianta contro le Poste: vetrata distrutta Notizie correlate Leggi anche: Si schianta contro marciapiede in piena notte: distrutta una panchina Sbanda e si schianta contro parapetto: Ferrari F8 distrutta e due feriti a GelaL'incidente stradale è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica nella zona del lungomare di Gela, in provincia di Caltanissetta causando il... Approfondimenti e contenuti Si parla di: SS115, incidente tra Vittoria e Gela: feriti lievi. Il passaggio di proprietà è incluso?Questo sito è protetto da reCAPTCHA e su di esso si applicano l'Informativa sulla privacy e i Termini del servizio di Google. Per motivi di sicurezza, il messsaggio sarà ricevuto e controllato da ... automobile.it Fiat 500 3+1 Elettrica: arriva una porta in più sulla citycar alla spinaTORINO- Siamo in un momento di cambiamenti epocali. Non solo dal termico all'elettrico ma anche dalla proprietà al pay-per-use. Ma noi, questi cambiamenti, li viviamo come una opportunità, quella di ... ilsole24ore.com