Orbassano auto travolge un negozio | vetrata distrutta e caos in via Riva

Sabato 11 aprile 2026, in corso Orbassano, un'auto ha investito la vetrina di un negozio, rompendo il vetro e creando scompiglio nella strada. La vettura si è schiantata contro l'esercizio commerciale causando danni alla facciata e generando confusione tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un veicolo ha travolto la vetrata di un esercizio commerciale in corso Orbassano, a Torino, nella mattinata di sabato 11 aprile 2026. L’incidente si è verificato poco prima delle ore 8:00, nel punto in cui la via incrocia con via Riva del Garda, quando una Peugeot bianca ha invaso il marciapiede finendo contro il civico 274, sede del negozio Griva Arredamenti. L’impatto ha causato la distruzione totale dei vetri antisfondamento della struttura commerciale, che sono andati completamente in pezzi, riuscendo però a bloccare la progressione dell’auto. Oltre al danno alla vetrina, l’urto ha coinvolto diverse vetture lasciate in sosta lungo la carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orbassano, auto travolge un negozio: vetrata distrutta e caos in via Riva Spaccata a Orbassano: ladri sfondano saracinesca e porta vetrata del negozio di orologi, poi scappano a mani vuoteUna Fiat Panda rossa usata come ariete, un’auto di grossa cilindrata per scappare. Leggi anche: Sicurezza stradale . Auto sfonda vetrata e finisce nel negozio