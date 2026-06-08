Sotto il ponte di Mili ancora rifiuti brutto biglietto da visita per l' accesso in spiaggia
Sotto il ponte di Mili marina sulla strada nazionale si sono accumulati numerosi rifiuti, creando un ammasso vicino al greto. La presenza di spazzatura rappresenta un’immagine negativa per l’accesso alla spiaggia. La situazione si ripete in questa zona, dove i rifiuti sono visibili e poco raccolti. La presenza di questi materiali si nota lungo il corso d’acqua e nell’area sottostante il ponte.
Un brutto biglietto da visita visto che la zona è accesso alla spiaggia. Sotto il ponte di Mili marina sulla strada nazionale aumenta la presenza dei rifiuti che vengono ammassati a ridosso del greto. Sul caso è intervenuto anche il consigliere del Primo Quartiere Mario Crottogini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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