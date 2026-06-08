Sotto il ponte di Mili ancora rifiuti brutto biglietto da visita per l' accesso in spiaggia

Notizia in breve

Sotto il ponte di Mili marina sulla strada nazionale si sono accumulati numerosi rifiuti, creando un ammasso vicino al greto. La presenza di spazzatura rappresenta un’immagine negativa per l’accesso alla spiaggia. La situazione si ripete in questa zona, dove i rifiuti sono visibili e poco raccolti. La presenza di questi materiali si nota lungo il corso d’acqua e nell’area sottostante il ponte.