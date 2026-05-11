Ponte di Mili sacchi di rifiuti mai smaltiti dopo la pulizia del greto

I residenti segnalano che nel torrente di Mili Marina sono ancora presenti sacchi di plastica pieni di rifiuti, lasciati dopo le operazioni di pulizia del greto. Questi sacchi non sono stati rimossi e si trovano in diversi punti del corso d’acqua, creando una presenza di rifiuti ancora visibile nel territorio. La questione è stata portata all’attenzione di chi di competenza.

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