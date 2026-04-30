Nelle ultime ore, un incendio si è sviluppato sotto il Ponte Lungo di Manfredonia, causando allarme tra i residenti e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio e le circostanze precise sono ancora da chiarire, mentre le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’evento. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa riguardo alle eventuali conseguenze o a eventuali feriti.

Un incendio è divampato nelle scorse ore sotto il Ponte Lungo di Manfredonia, destando preoccupazione tra i residenti della zona e richiamando l’immediato intervento dei soccorsi. Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme si sarebbero sviluppate per cause ancora in fase di accertamento. Non è infatti chiaro cosa abbia innescato il rogo, né se si tratti di un episodio accidentale o doloso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente o causare danni più gravi. Al momento non risultano feriti, ma la situazione è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Incendio sotto il Ponte Lungo di Manfredonia: dinamiche ancora da chiarire

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