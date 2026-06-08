Sorrento Fattorusso vince il ballottaggio | arriva il 59% dei voti

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fattorusso ha ottenuto il 59% dei voti nel ballottaggio a Sorrento. I sostenitori che hanno contribuito alla vittoria sono stati determinanti nel risultato elettorale. Non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti previsti nei servizi quotidiani nei vari quartieri della città.

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? Domande chiave? In Breve Corrado Fattorusso vince il ballottaggio a Sorrento con il 59% dei voti. Corrado Fattorusso è il nuovo sindaco di Sorrento dopo aver ottenuto il 59% delle preferenze nel turno di ballottaggio conclusosi questo lunedì 8 giugno 2026. Il candidato, sostenuto da quattro liste civiche, ha superato lo sfidante Ferdinando Pinto in una tornata elettorale che ha la provincia di Napoli protagonista con i voti espressi tra domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Il nuovo primo cittadino ha espresso grande soddisfazione attraverso un messaggio su Facebook, definendo il risultato un traguardo importante che ha superato le aspettative iniziali. Fattorusso ha ringraziato con calore tutti i sostenitori e ha dichiarato la piena disponibilità della sua squadra a iniziare immediatamente l’attività di governo per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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