A Sorrento, il primo turno delle elezioni comunali si è concluso con un risultato che porta a un ballottaggio tra due candidati. I dati ufficiali sono stati comunicati solo questa mattina, dopo uno spoglio che si è protratto fino all’ultima sezione. I candidati che si sfideranno nel secondo turno sono Corrado Fattorusso e Ferdinando Pinto. Nessuno dei partecipanti ha superato il 50% dei voti necessari per la vittoria al primo turno.

Sarà ballottaggio tra Corrado Fattorusso e Ferdinando Pinto. I risultati definitivi del primo turno delle comunali a Sorrento sono arrivati solo questa mattina, dopo uno spoglio andato a rilento e chiuso con l’ultima sezione elettorale. Fattorusso si ferma al 49,10% con 4.344 voti, a un passo dalla vittoria al primo turno. Pinto ottiene il 43,50% con 3.849 preferenze. Staccato Raffaele Attardi al 7,40% con 655 consensi. Gli elettori torneranno alle urne il 7 e l’8 giugno per scegliere il prossimo sindaco. Ecco le preferenze dei candidati al Consiglio comunale per ciascuna lista. Sorrento ha votato al 58,36%, un dato in netto calo rispetto al 67,81% del 2020, quando si votò in piena pandemia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative a Sorrento: Fattorusso e Pinto al ballottaggio

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Sorrento in attesa dell'esito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026

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