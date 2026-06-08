Nel secondo turno delle elezioni comunali a San Bonifacio, il candidato di centrodestra ha ottenuto il 54,9% dei voti, vincendo sul rivale di centrosinistra. La partecipazione alle urne è stata più alta rispetto al primo turno, con un aumento dell’affluenza. L'astensionismo nel primo turno aveva raggiunto oltre il 50%, mentre nel ballottaggio si è ridotto, favorendo il nuovo sindaco. Risultati definitivi confermano la vittoria al secondo turno con circa 3.000 voti di scarto.

Come ha fatto Frigo a ribaltare il primo turno?. Perché l'astensionismo ha favorito la vittoria del nuovo sindaco?. Quali sfide concrete dovrà affrontare l'amministrazione di soli 34 anni?. Cosa cambierà dopo il distacco di 667 voti tra i candidati?.? In Breve Frigo ha ottenuto 3.941 voti contro i 3.238 di Giampaolo Provoli.. Lo spoglio delle 18 sezioni elettorali si è concluso lunedì 8 giugno 2026.. Provoli aveva guidato il comune per due mandati tra il 2014 e il 2024.. Risultato segnato da 117 schede bianche e 175 schede nulle registrate.. Leonardo Frigo è il nuovo sindaco di San Bonifacio dopo lo spoglio delle 18 sezioni. Leonardo Frigo otterrà la carica di sindaco a San Bonifacio con il 54,9% dei voti, superando il candidato Giampaolo Provoli che si è fermato al 45,1% delle preferenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Bonifacio: Frigo vince al ballottaggio con il 54,9% dei voti

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