Sorpresi a fare sesso al parco davanti a bambini e famiglie interviene la polizia | multa e Daspo per una coppia di 60enni

Due uomini di circa 60 anni sono stati sorpresi dalla polizia locale mentre avevano rapporti sessuali in un parco pubblico, davanti a bambini e famiglie. L'intervento è avvenuto nel fine settimana, in risposta a diverse segnalazioni. La coppia ha ricevuto multe e un provvedimento di Daspo, che vieta loro l’accesso alle aree verdi del parco. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi o sulle identità delle persone coinvolte.

Dopo numerose segnalazioni, due uomini sono stati sorpresi nel weekend dalla polizia locale mentre erano intenti a fare sesso nelle aree verdi del parco reale di Monza. I due, entrambi tra i sessanta e i settant’anni, stavano consumando i propri rapporti sessuali noncuranti della presenza nelle vicinanze di famiglia e bambini. Per questo motivo gli uomini della polizia locale sono intervenuti per comminare una multa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza. Inoltre, i due uomini sono anche stati sanzionati con un daspo di 48 ore dal parco di Monza. L’intervento della polizia locale dopo numerose segnalazioni. A lanciare l’allarme alle autorità sono state una serie di segnalazioni che denunciavano la presenza di due uomini intenti a fare sesso in una zona del parco ben visibile a chiunque fosse di passaggio. 🔗 Leggi su Open.online

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