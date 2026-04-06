Sesso in spiaggia a Rimini all' ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie coppia denunciata

Durante il giorno di Pasqua, una coppia è stata denunciata a Rimini dopo aver avuto un rapporto sessuale in spiaggia davanti a turisti e famiglie. La scena si è verificata all’ora di pranzo e ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. La polizia è intervenuta sul posto e ha preso i provvedimenti del caso. L’episodio ha suscitato reazioni tra i presenti, che hanno assistito alla scena.

Due turisti sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, dopo aver consumato un rapporto sessuale in pieno giorno, a Pasqua, in spiaggia. L’episodio si è verificato a Rimini, nella zona del Bagno 30. La coppia, nonostante il posto fosse frequentato da altri turisti e famiglie, ha amoreggiato alla luce del sole. Qualcuno che ha assistito alla scena ha contattato la polizia. Nel giro di pochi minuti gli agenti sono arrivati sul luogo del fattaccio. Rimini, fanno sesso in spiaggia davanti a turisti e famiglie: denunciati Le testimonianze di chi ha assistito al rapporto alla luce del sole Cosa dice la legge Rimini, fanno sesso in... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sesso in spiaggia a Rimini all'ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie, coppia denunciata Choc a Rimini, coppia di turisti americani fa sesso in spiaggia all’ora di pranzo, incurante di famiglie e ragazzini. La Pasqua finisce al commissariatoUna domenica di Pasqua movimentata a Rimini, dove una coppia di turisti americani è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo un... Choc a Rimini, coppia americana fa sesso in spiaggia all’ora di pranzo, incurante di famiglie e ragazzini. La Pasqua finisce al commissariatoUna domenica di Pasqua “movimentata” sul litorale di Rimini, dove una coppia di turisti americani è stata denunciata per atti osceni in luogo... Argomenti più discussi: Sesso in spiaggia sotto il sole di Pasqua: coppia di turisti travolta dalla passione a Rimini, arriva la polizia; Rimini, spiaggia bollente a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turisti; Rimini, sesso in spiaggia al Bagno 30 all’ora di pranzo: denunciati; Ora di pranzo hot, sesso in spiaggia in pieno giorno: shock tra i turisti di Pasqua, interviene la Polizia. Sesso in spiaggia a Rimini: denuncia per atti osceniUn episodio in pieno giorno ha portato alla denuncia di due turisti americani per atti osceni in luogo pubblico ... notizie.it SESSO FRA I BAGNANTI, IN SPIAGGIA | Scandalo nel giorno di Pasqua: coppia sorpresa, poi interrotta dalla polizia leggi -->https://www.teleone.it/2026/04/06/scandalo-in-spiaggia-a-pasqua-coppia-fa-sesso-tra-i-bagnanti-a-rimini-interviene-la-polizia/ facebook Il sesso non è una questione di singletudine, lo dimostrano gli ultimi dati del Censis x.com