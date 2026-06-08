Sesso in pieno giorno al parco di Monza | beccati tra le famiglie scatta la maxi multa e il Daspo

Erano intenti a fare sesso in pieno giorno, in una zona del Parco di Monza frequentata anche da famiglie, bambini e sportivi. Per questo due uomini, entrambi italiani e di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati multati dalla polizia locale e allontanati dall’area verde per 48 ore. 🔗 Leggi su Today.it

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Se**o in pieno giorno al parco di Monza tra bambini e famiglie: multa da 253 euro per due uomini di 60 e 70 anniDue uomini di 60 e 70 anni sono stati multati con 253 euro per aver consumato atti sessuali in un’area del Parco di Monza durante il giorno.

Fermato un camion pieno di rifiuti (senza autorizzazione): scatta la maxi multaDurante un controllo stradale, un camion carico di rifiuti è stato fermato senza che il conducente presentasse alcuna autorizzazione per il trasporto.

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