Calciomercato Juve Spalletti-Elkann | annuncio sul vertice Ore bollenti per Vlahovic cosa è successo con Koopmeiners | VIDEO di Eleonora Trotta

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il calciomercato della Juventus, con aggiornamenti sul possibile incontro tra l’allenatore e il vertice societario. Si parla di un vertice tra il tecnico e il presidente, senza ulteriori dettagli sui contenuti della discussione. Nel frattempo si continua a monitorare la situazione di alcuni giocatori, tra cui Vlahovic, e si è fatto il punto anche su un possibile affare con un centrocampista. La giornalista ha fornito alcuni approfondimenti sul nostro canale YouTube.

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