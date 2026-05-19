Calciomercato Juve Spalletti-Elkann | annuncio sul vertice Ore bollenti per Vlahovic cosa è successo con Koopmeiners | VIDEO di Eleonora Trotta

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il calciomercato della Juventus, con aggiornamenti sul possibile incontro tra l’allenatore e il vertice societario. Si parla di un vertice tra il tecnico e il presidente, senza ulteriori dettagli sui contenuti della discussione. Nel frattempo si continua a monitorare la situazione di alcuni giocatori, tra cui Vlahovic, e si è fatto il punto anche su un possibile affare con un centrocampista. La giornalista ha fornito alcuni approfondimenti sul nostro canale YouTube.

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di Francesco Calabrò Calciomercato Juve, Eleonora Trotta sul nostro canale Youtube ha fatto il punto su diversi temi molto delicati. Ecco il punto della situazione. Il calciomercato della Juve è pronto ad entrare nel vivo ed Eleonora Trotta sul canale Youtube di .com ha fatto il punto su diversi punti. L’attenzione in queste ore è sicuramente puntata sul vertice fra Elkann e Spalletti, che potrebbe essere decisivo per il futuro di Comolli e non solo. GUARDA LA PUNTATA IN VIDEO La giornalista ha analizzato anche la situazione Vlahovic e cosa è successo con Koopmeiners. Nel video si è ritornati a parlare dell’ipotetico scambio con l’Inter fra Frattesi e Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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