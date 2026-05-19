Calciomercato Juve Spalletti-Elkann | annuncio sul vertice Ore bollenti per Vlahovic cosa è successo con Koopmeiners | VIDEO di Eleonora Trotta
Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il calciomercato della Juventus, con aggiornamenti sul possibile incontro tra l’allenatore e il vertice societario. Si parla di un vertice tra il tecnico e il presidente, senza ulteriori dettagli sui contenuti della discussione. Nel frattempo si continua a monitorare la situazione di alcuni giocatori, tra cui Vlahovic, e si è fatto il punto anche su un possibile affare con un centrocampista. La giornalista ha fornito alcuni approfondimenti sul nostro canale YouTube.
di Francesco Calabrò Calciomercato Juve, Eleonora Trotta sul nostro canale Youtube ha fatto il punto su diversi temi molto delicati. Ecco il punto della situazione. Il calciomercato della Juve è pronto ad entrare nel vivo ed Eleonora Trotta sul canale Youtube di .com ha fatto il punto su diversi punti. L’attenzione in queste ore è sicuramente puntata sul vertice fra Elkann e Spalletti, che potrebbe essere decisivo per il futuro di Comolli e non solo. GUARDA LA PUNTATA IN VIDEO La giornalista ha analizzato anche la situazione Vlahovic e cosa è successo con Koopmeiners. Nel video si è ritornati a parlare dell’ipotetico scambio con l’Inter fra Frattesi e Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
SPALLETTI - ELKANN: annuncio sul vertice. Ore bollenti per VLAHOVIC, cosa è successo con KOOPMEINERS
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