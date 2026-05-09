Calciomercato Juve | le ultime novità sul futuro di Douglas Luiz e Nico Gonzalez Cosa filtra

Negli ultimi giorni sono emerse nuove informazioni sul calciomercato della Juventus riguardo alle trattative per i centrocampisti Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Secondo fonti vicine al club, ci sarebbero stati incontri tra le parti coinvolte e richieste di approfondimenti per entrambe le operazioni. La situazione resta in evoluzione e le decisioni finali dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa dalla società.

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