Su Instagram, Sorloth ha scritto: «Ho una notizia importante prima del Mondiale, restate sintonizzati». Il post ha attirato l’attenzione dei tifosi bianconeri, che aspettano aggiornamenti sul giocatore. La pubblicazione è comparsa pochi giorni prima dell’inizio del torneo. Nessuna altra informazione è stata fornita, né dettagli sulla natura della notizia. La comunicazione ha generato curiosità tra i seguaci, senza conferme ufficiali al momento.

di Luca Fioretti Il messaggio di Sorloth su Instagram accende i tifosi bianconeri a pochi giorni dal via del Mondiale. Che possa riguardare il mercato?. Il countdown per l’inizio del Mondiale è ormai agli sgoccioli, ma a infiammare l’ambiente bianconero ci ha pensato direttamente Alexander Sørloth con un misterioso e dirompente messaggio affidato ai propri canali social. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il gigante norvegese ha lanciato un chiaro segnale che ha immediatamente fatto sobbalzare i tifosi della Vecchia Signora. SORLOTH – « HO UNA NOTIZIA IMPORTANTE PRIMA DI IMMERGERMI COMPLETAMENTE NELLA BOLLA MONDIALE, QUINDI RESTATE SINTONIZZATI » Un annuncio in piena regola, accompagnato da un’evidente esortazione a non perdere di vista i suoi prossimi spostamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth a sorpresa sui social: «Ho una notizia importante prima del Mondiale, restate sintonizzati»

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