Achille Lauro ha annunciato sui social un concerto a Messina il 10 luglio 2027, previsto allo ‘Scoglio’. Dopo un periodo di attesa, l’artista tornerà nella città dopo circa quattro anni dall’ultima esibizione. L’annuncio ha generato entusiasmo tra i fan, che attendono l’evento con interesse. La data e la location sono state confermate tramite i canali ufficiali dell’artista.

Prima ha creato hype, poi ha annunciato la prossima tappa messinese. A quattro anni dall’ultima esibizione in città, Achille Lauro è pronto a tornare. A farlo intuire era stata una criptica - neanche troppo. - story pubblicata su Instagram, in cui l’artista ha scritto: “ Stavo pensando che è da tanto che non vengo a suonare in Sicilia. Messina, stasera ho una sorpresa per te ”, accompagnando il messaggio con l’emoji di una rosa rossa e un countdown (con scadenza alle 19). E il pacco regalo è stato scartato con assoluta puntualità: il 10 luglio 2027, Achille Lauro si esibirà al Franco Scoglio. L’ultima volta di Achille Lauro in città risale al 15 luglio 2022, quando fu protagonista di un concerto gratuito in piazza Duomo che richiamò migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Messina ho una sorpresa per te”, l'annuncio di Achille Lauro sui social: il 10 luglio 2027 concerto allo ‘Scoglio’

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