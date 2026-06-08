Sondrio | la rissa tra ragazze diventa virale

Una rissa tra ragazze si è verificata nel centro di Sondrio, tra piazza Garibaldi e corso Italia. L’incidente è avvenuto in strada e ha coinvolto più persone. La scena è diventata rapidamente virale sui social network. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

Rissa in pieno centro a Sondrio: a venire alle mani sono state alcune ragazze tra piazza Garibaldi e corso Italia.Sono state due, soprattutto, le giovani particolarmente “attive” nella colluttazione: le due ragazze si sono afferrate per i capelli e sono finite a terra senza che nessuna delle due. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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