Trani rissa sul lungomare nella serata di Pasqua | scontro tra giovani di Bari e Andria Il video diventa virale

Nella serata di Pasqua, sul lungomare di Trani, si è verificata una rissa tra giovani di Bari e Andria. L’evento si è svolto all’interno di un locale e ha coinvolto due gruppi che si sono affrontati tra loro. Un video dell’accaduto è stato condiviso sui social, diventando rapidamente virale. Nessuno dei partecipanti ha riportato ferite gravi e le autorità sono intervenute per sedare la situazione.

La Pasqua con l’amara sorpresa della rissa. E? quanto accaduto in uno dei locali sul lungomare di Trani, dove nella tarda serata di ieri è scoppiata una rissa tra due gruppi di giovani, uno di Andria e l’altro di Bari. Sembrava una serata tranquilla, tra musica e divertimento, quando all’improvviso un litigio si è trasformato in una violenta rissa che ha coinvolto decine di ragazzi presenti nel locale. Dalle prime informazioni ancora non è chiaro quale sia il motivo scatenante del litigio, forse un fraintendimento tra le due comitive di giovani che avevano deciso di trascorrere la loro serata di festa nel luogo della movida tranese. Certo è che improvvisamente quella che doveva essere una serata tranquilla si è rivelata presto un incubo per le centinaia di persone presenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Trani, rissa sul lungomare nella serata di Pasqua: scontro tra giovani di Bari e Andria. Il video diventa virale Leggi anche: Andria-Trani: incidente, chiuso il tratto di autostrada verso Bari Dalla serata Incidente nella notte, scontro tra auto e monopattino sul lungomare di Bari: grave un giovaneÈ in prognosi riservata il conducente di un monopattino, un giovane di 32 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella... Argomenti più discussi: Rapina in un supermercato a Bari, ladro in fuga col bottino; Lecce, torna la festa de Lu Riu: oggi la Pasquetta dei leccesi al Parco delle Cave. Il programma. Trani, rissa sul lungomare nella serata di Pasqua: scontro tra giovani di Bari e Andria. Il video diventa viraleLa Pasqua con l’amara sorpresa della rissa. E? quanto accaduto in uno dei locali sul lungomare di Trani, dove nella tarda serata di ieri è scoppiata una rissa tra due gruppi ... quotidianodipuglia.it Trani, la Pasqua finisce a pugni: la rissa tra gruppi diventa viraleSerata di Pasqua violenta sul lungomare di Trani. Una lite tra giovani di Bari e Andria scatena una rissa in un locale: il video è virale. Nessun ferito, ma torna la paura per la malamovida. quotidianodipuglia.it Trani, rissa in un locale sul mare nella notte di Pasqua: volano pugni e schiaffi tra giovani VIDEO - News x.com Coppa Puglia Serie D Maschile È Adriatica Trani a sollevare il trofeo! Successo netto in finale contro Olimpia S.B.V. Galatina con il punteggio di 3–1 (25–18, 25–23, 23–25, 25–12), al termine di una gara gestita con autorità e qualità. Una vittoria che con facebook