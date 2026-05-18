TikTok esplode il trend delle ragazze AI negli stadi di baseball | Leah Halton diventa virale senza usare l’intelligenza artificiale

Di recente, sui social media si è diffusa una nuova tendenza legata alle “ragazze AI” negli stadi di baseball, con alcuni video che hanno registrato milioni di visualizzazioni. Tra queste figure, una creator australiana con un ampio seguito ha catturato l’attenzione senza ricorrere all’intelligenza artificiale, diventando rapidamente virale. La tendenza ha origine in Corea del Sud e coinvolge contenuti che raffigurano ragazze digitali o con caratteristiche artificiali, suscitando interesse tra gli utenti.

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La creator australiana da milioni di follower è finita al centro della nuova tendenza social nata in Corea del Sud. Da semplice moda virale a fenomeno globale alimentato dall’ intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni TikTok e X sono stati travolti da una nuova tendenza legata al baseball e alle influencer sugli spalti, ma a conquistare l’attenzione del pubblico è stata soprattutto Leah Halton, creator australiana di 25 anni già conosciutissima online e soprannominata da molti follower come “la ragazza più sexy del mondo”. La giovane influencer è riuscita a cavalcare il trend senza nemmeno utilizzare strumenti di intelligenza artificiale. Un dettaglio che ha colpito milioni di utenti, soprattutto in un momento in cui i social sono invasi da contenuti sempre più difficili da distinguere dalla realtà. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - TikTok, esplode il trend delle “ragazze AI” negli stadi di baseball: Leah Halton diventa virale senza usare l’intelligenza artificiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARTINA CAVAIUOLO E LE LEZIONI DI BALLETTI A FABIO FERRUCCI! Sullo stesso argomento Usare l’intelligenza artificiale senza esserne usati: incontro ad Arezzo per gli studentiL’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la vita quotidiana, influenzando in modo diretto soprattutto i giovani, tra studio,... Boom di video con bellissime ragazze negli stadi, ma è tutto frutto dell’AI. Cosa raccontano davvero queste immagini viraliLe ragazze bellissime che guardano fisso in camera dagli spalti di una partita di calcio, di basket o di tennis non esistono: sono video generati...