Sondrio calcinaccio cade dal tetto e colpisce bambino di 7 mesi
Un calcinaccio è caduto dal tetto di un palazzo di via Mazzini, di fronte al Tribunale di Sondrio, colpendo alla gamba un bambino di sette mesi. Il piccolo è stato raggiunto mentre si trovava in passeggino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non risultano ferite gravi. La polizia ha avviato verifiche sulla stabilità del tetto e sulle cause del distacco.
Un bimbo di sette mesi è stato colpito a una gamba da un calcinaccio caduto dal tetto di un palazzo di via Mazzini, proprio di fronte al Tribunale di Sondrio.L’immobile è oggetto in questi giorni di lavori di manutenzione.Il raccontoL'episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Paura a Sondrio, bimbo di 7 mesi colpito da un calcinaccio: “Salvo grazie alla tendina parasole del passeggino”
Operaio cade dal tetto e muore dopo due mesi: prosciolta la proprietaria del capannone, a giudizio il maritoUn operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone, due mesi dopo l’incidente.