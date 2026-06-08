Sondrio calcinaccio cade dal tetto e colpisce bambino di 7 mesi

Notizia in breve

Un calcinaccio è caduto dal tetto di un palazzo di via Mazzini, di fronte al Tribunale di Sondrio, colpendo alla gamba un bambino di sette mesi. Il piccolo è stato raggiunto mentre si trovava in passeggino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non risultano ferite gravi. La polizia ha avviato verifiche sulla stabilità del tetto e sulle cause del distacco.