Un bambino di sette mesi è stato colpito da un calcinaccio caduto da un edificio a Sondrio. La madre ha riferito che il piccolo è stato salvato grazie alla tendina parasole del passeggino, che ha attutito l’impatto. L’incidente si è verificato nel centro della città, senza che siano ancora chiare le cause del crollo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sondrio, 8 giugno 2026 - “Se non ci fosse stata la tendina parasole sul passeggino, il mio bambino sarebbe morto, centrato in pieno da quel calcinaccio caduto dall’alto”. Non si è ancora ripresa dallo spavento e parla tra le lacrime la giovane mamma che questa mattina in via Mazzini ha visto con i propri occhi quella che, davvero, soltanto per un caso fortuito non si è tramutata in tragedia. La ragazza era uscita con il proprio secondogenito, un piccolo di 7 mesi soltanto, e stava passando sul marciapiede di via Mazzini a Sondrio esattamente di fronte al Tribunale quando da un edificio in questi giorni interessato da lavori di manutenzione si è staccato un calcinaccio che è “piovuto” dritto sul passeggino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura a Sondrio, bimbo di 7 mesi colpito da un calcinaccio: “Salvo grazie alla tendina parasole del passeggino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paura a Genova, tenta di rapire un bimbo di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per collo. Fermato un 30enne egizianoA Genova si è verificato un tentativo di rapimento di un bambino di sei mesi dal passeggino, con un uomo che ha afferrato il neonato per il collo.

Caduta a San Macario: bimbo di 4 anni salvo grazie all’elisoccorsoUn bambino di quattro anni è caduto dalla finestra della propria abitazione in via Leonardo da Vinci a San Macario, frazione di Samarate.