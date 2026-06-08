Sondaggio Mentana sale FdI Scivolone del Pd nel caos del campo largo
Il sondaggio SWG per TgLa7 mostra un aumento di consensi per il partito di destra, che supera il 20 per cento, mentre il partito di centrosinistra rimane stabile sotto il 20 per cento. Nel dettaglio, il partito di destra registra un incremento di circa due punti percentuali rispetto alla settimana precedente, mentre il partito di centrosinistra mantiene la stessa quota di voto. La rilevazione è stata diffusa il giorno dei ballottaggi delle comunali 2026.
Nuovo sondaggione di Enrico Mentana. L'ultima rilevazione SWG per il TgLa7, diffusa oggi, arriva nel giorno dei ballottaggi delle comunali 2026 e conferma un quadro politico sostanzialmente stabile, con movimenti contenuti rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. In testa resta saldamente Fratelli d'Italia, che sale al 28,3% e guadagna un decimale, consolidando il proprio vantaggio sul Partito Democratico. Nel sondaggio il Pd si attesta al 22,0%, in calo di tre decimi rispetto alla precedente rilevazione. Alle sue spalle continua la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 13,1% e registra un lieve incremento dello 0,1%. Nel centrodestra, Forza Italia scende al 7,0%, mentre la Lega arretra al 5,6%; anche Verdi e Sinistra perdono terreno e si fermano al 6,5%. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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