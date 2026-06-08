Nuovo sondaggione di Enrico Mentana. L'ultima rilevazione SWG per il TgLa7, diffusa oggi, arriva nel giorno dei ballottaggi delle comunali 2026 e conferma un quadro politico sostanzialmente stabile, con movimenti contenuti rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. In testa resta saldamente Fratelli d'Italia, che sale al 28,3% e guadagna un decimale, consolidando il proprio vantaggio sul Partito Democratico. Nel sondaggio il Pd si attesta al 22,0%, in calo di tre decimi rispetto alla precedente rilevazione. Alle sue spalle continua la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 13,1% e registra un lieve incremento dello 0,1%. Nel centrodestra, Forza Italia scende al 7,0%, mentre la Lega arretra al 5,6%; anche Verdi e Sinistra perdono terreno e si fermano al 6,5%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Iltempo.it - Sondaggio Mentana, sale FdI. Scivolone del Pd nel caos del campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il fronte del No non porta voti al campo largo: il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in caloUn nuovo sondaggio Swg mostra un aumento dei consensi per il partito di centrodestra, mentre i partiti di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle...

Sondaggio Swg: FdI cresce, il Pd crolla, exploit-Vannacci. Le "sentenze" da MentanaSecondo il sondaggio Swg, Fratelli d’Italia registra un aumento nei consensi, mentre il Partito Democratico subisce un calo significativo.

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggio politico Swg martedì 2 giugno 2026, Pd perde terreno ma la sinistra è avanti sulla destra; Sondaggi, effetto elezioni comunali sui partiti: FdI guadagna consensi, il Pd perde il 2,2% e Vannacci può cambiare gli equilibri; Sondaggio Swg: FdI cresce, il Pd crolla, exploit-Vannacci. Le sentenze da Mentana | Libero Quotidiano.it.

Sondaggio Mentana, sale FdI. Scivolone del Pd nel caos del campo largoNuovo sondaggione di Enrico Mentana. L'ultima rilevazione SWG per il TgLa7, diffusa oggi, arriva nel giorno dei ballottaggi delle ... iltempo.it

Sondaggi, Lega di Salvini va ancora giù, Fdi di Giorgia Meloni sale. E il Pd..La Lega di Salvini perde quasi mezzo punto nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Mentana. Gli inseguitori) giù il Pd di Nicola Zingaretti, salgono Fratelli d’Italia (il partito di Giorgia Meloni si ... affaritaliani.it