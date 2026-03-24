Il fronte del No non porta voti al campo largo | il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in calo

Un nuovo sondaggio Swg mostra un aumento dei consensi per il partito di centrodestra, mentre i partiti di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle registrano una diminuzione di preferenze. I dati indicano che i supporter del No alla riforma costituzionale non si orientano verso le forze di maggioranza, mentre il fronte del No si distingue per la sua coerenza rispetto alle scelte di voto.

L’avvertimento alla sinistra arriva dagli addetti ai lavori: i voti del No non sono voti del campo largo. Tutti i maggiori sondaggisti italiani concordano su questa analisi, sottolineando da un lato che mettere una crocetta sul No è assai più semplice che scegliere un partito o un programma politico e dall’altro che se quel No abbraccia qualunque insoddisfazione è fisiologico che i numeri lievitino. Il fronte Frankenstein che Conte e Schlein si illudono di guidare. La convinzione di Elly Schlein e Giuseppe Conte di avere la strada ormai spianata da qui alle politiche appare quindi un tantino esagerata, anche perché il popolo del No è assai... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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