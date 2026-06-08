Sondaggio Mentana | FdI sale ancora e il Pd crolla Vannacci non si ferma Tutte le cifre

Secondo il sondaggio di Swg presentato da Mentana, Fratelli d’Italia registra un aumento nei consensi, mentre il Partito Democratico subisce un calo significativo. Nel frattempo, la popolarità di un generale in servizio continua a crescere. I dati sono stati raccolti nel periodo precedente a lunedì 8 giugno e riflettono le tendenze di opinione degli italiani in quel momento.

Lunedì 8 giugno. E come ogni lunedì è tempo di sondaggi. O meglio, è tempo del sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rilevazione siglata Swg. Se si votasse oggi, come andrebbe a finire? La risposta è chiara, netta: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sarebbero per distacco la prima forza in campo. Entrando nel dettaglio, FdI rispetto alla settimana precedente sale dello 0,1%, portandosi al 28,3 per cento. Seconda forza in campo, e staccatissima, il Pd di Elly Schlein, che crolla di 0,3 punti decimali al 22% tondo tondo. Quindi il M5s, che sale dello 0,1% al 13,1%. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48063881 Dunque Forza Italia, Avs e Lega: tutti e tre i partiti vengono dati in calo dello 0,2%, rispettivamente al 7%, 6,5% e al 5,6 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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