Come ogni settimana, viene pubblicata la supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend per Agi, che mostra un aumento di consensi per il partito di centrodestra e una diminuzione per quello di centrosinistra. Tra i dati più evidenti ci sono infatti l'incremento di percentuale di FdI e il calo del Pd. Questi risultati si riferiscono alle ultime rilevazioni condotte nel corso della settimana.

Come ogni settimana, torna l'appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Due dati in particolare saltano subito all'occhio. Fratelli d'Italia continua a salire e a restare il partito più apprezzato dagli elettori: conquista lo 0,1% e si piazza così al 28,2%. Il Partito democratico, invece, continua a scendere: perde lo 0,2% e si attesta così al 22,4%. Altra grana per la segretaria Elly Schlein. A seguire troviamo il Movimento Cinque Stelle. Il partito guidato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte conquista lo 0,1% e si colloca in questo modo al 12,8%. Male Forza Italia. La formazione politica guidata da Antonio Tajani scende dello 0,3% e si attesta quindi all'8,3%.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Supermedia, FdI sale e il Pd cala: ecco tutte le cifre

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Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 9 aprile): FdI 28,2% (+0,1) PD 22,4% (-0,2) M5S 12,8% (+0,1) FI 8,3% (-0,3) Lega 7,3% (+0,1) AVS 6,2% (-0,2) FN 3,5% (+0,2) Azione 3,0% (0) IV 2,6% (+0,3) +E 1,5 - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti, aggregati in base ai possibili scenari di coalizione: Campo largo 41,4% con IV e +Europa 45,5% con IV, +Europa e Azione 48,5% Centrodestra 44,9% con Azione 47, x.com