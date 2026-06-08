Il nuovo scenario politico delineato da un sondaggio SWG commissionato da La7 mostra un quadro in cui la presenza o l’assenza del generale incide in modo diretto sugli equilibri elettorali delle coalizioni. Al centro dell’analisi c’è il peso di Roberto Vannacci e del progetto politico Futuro Nazionale, considerato un potenziale fattore di spostamento significativo dei consensi. Le simulazioni prendono in esame due configurazioni alternative del sistema politico, con effetti differenti sia sul centrodestra sia sul cosiddetto Campo Largo. Il risultato evidenzia una variazione complessiva vicina ai due punti percentuali a seconda della collocazione del nuovo soggetto politico. Il dato viene interpretato come un elemento di equilibrio fragile all’interno dello scenario elettorale nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi Swg per Mentana, la scelta di Vannacci cambia tutto: senza lui il centrodestra perde

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Sondaggio Mentana SWG 2 Marzo: Vannacci Divide il Centrodestra Fratelli dItalia Primo Partito.

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