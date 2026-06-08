Sondaggi senza Vannacci il centrodestra perde Il Generale vale ben due punti percentuali per il governo Meloni

Futuro Nazionale, con il generale Roberto Vannacci, potrebbe dare un contributo non da poco alla coalizione di centrodestra: per la precisione ben due punti percentuali. Questi i dati che emergono da un sondaggio SWG realizzato per La7, che ha misurato il consenso delle coalizioni in due scenari distinti: uno con Futuro Nazionale all’interno del centrodestra e uno con il movimento fuori. Ipotesi 1: Futuro nazionale è con il centrodestra Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra. Nel primo scenario, SWG ipotizza una coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Futuro Nazionale. In questo caso, il centrodestra raggiungerebbe il 47,1%, superando il Campo Largo fermo al 45,1%. 🔗 Leggi su Open.online

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4,8% SHOCK! VANNACCI FA LA DIFFERENZA: IL CENTRODESTRA SE LO RICORDI

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Senza Vannacci il centrodestra rischia di perdere: i sondaggi lo confermanoI sondaggi recenti mostrano che il centrodestra conserva un margine di vantaggio nei consensi elettorali, ma evidenziano anche una criticità legata...

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Futuro Nazionale, il partito di Vannacci decisivo per gli equilibri politici? Tutti gli scenari dentro e fuori dal centrodestraIl confronto tra le due simulazioni evidenzia il ruolo strategico di Futuro Nazionale. La presenza del partito all’interno della coalizione guidata dal centrodestra consentirebbe, infatti, allo ... tg.la7.it

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