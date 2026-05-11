Un recente sondaggio condotto da Mentana ha rivelato un dato sorprendente riguardo a Vannacci, che potrebbe influenzare gli equilibri politici attuali. L’analisi mostra come le preferenze degli elettori siano cambiate in modo netto rispetto alle settimane precedenti, evidenziando una fluttuazione significativa nei consensi. Nonostante la stabilità generale nelle posizioni di vertice, questo risultato apre nuovi scenari per le prossime consultazioni.

L’attuale scenario politico italiano si presenta caratterizzato da una sostanziale stasi nelle posizioni di vertice, pur con alcuni scostamenti che indicano piccoli ma significativi mutamenti nell’orientamento dell’elettorato. Secondo gli ultimi dati elaborati dall’istituto Swg per il Tg La7, il quadro generale vede Fratelli d’Italia confermarsi come la forza trainante della coalizione di governo e del Paese intero, mantenendo una percentuale del 28,8%. Questo dato indica una notevole capacità di tenuta della formazione guidata da Giorgia Meloni, che riesce a stabilizzare il proprio consenso nonostante le complesse sfide economiche e internazionali che il governo si trova ad affrontare in questa fase della legislatura.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggio Mentana, il dato su Vannacci è clamoroso: così cambia tutto

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