Tra gli under 30, il Movimento 5 Stelle è il primo partito secondo i sondaggi, mentre le destre sono meno preferite. I giovani che hanno partecipato al referendum sulla giustizia non mostrano la stessa volontà di votare alle elezioni politiche. La partecipazione tra i giovani resta bassa, con preferenze politiche che favoriscono il Movimento 5 Stelle rispetto alle altre forze. I dati indicano una distinzione tra chi si impegna sui temi e chi si appresta a votare alle politiche.

I giovani che si sono mobilitati per andare a votare al referendum costituzionale sulla giustizia, non sono invece propensi a votare alle elezioni politiche. I sondaggi riguardanti gli under 30 mostrano come sia importante intercettare questo voto, che è stato decisivo al referendum e che potrebbe esserlo di nuovo anche alle politiche. Tanto più se consideriamo – per il fronte progressista – che gli under 30 sono più propensi a votare per i partiti del campo largo. Lo scenario che emerge dal sondaggio realizzato da Demopolis per Otto e mezzo, trasmissione di La7, mostra un quadro molto chiaro e altrettanto significativo. Entriamo nel dettaglio della rilevazione per capire cosa pensano i giovani e quali sono le loro intenzioni di voto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, tra gli under 30 i 5 Stelle sono il primo partito: i giovani preferiscono il campo largo alle destre

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